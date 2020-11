Team Esbjerg præsenterer lille plus trods coronakrise

Team Esbjerg beretter om et hårdt år grundet coronakrisen, og overskuddet er kun blevet en realitet efter støtte fra sponsorer og tilhængere samt lønkompensation fra staten.

Ledelsen i Team Esbjerg kigger mere dystert ind i et nyt regnskabsår med strenge coronaregler og tabte indtægter, siger Team Esbjerg-bestyrelsesformand Bjarne Pedersen.

- Vi må imødese et betydeligt underskud, og vi er langtfra alene. Alle klubber inden for fodbold, håndbold og ishockey afventer med stigende utålmodighed, at der findes en løsning i form af en kompensationsordning fra staten.

- Divisionsforeningen Håndbold og DIF har i månedsvis forhandlet på vore vegne, og der er holdt videomøder, hvor revisorer har medvirket for at dokumentere situationens alvor. Men der er intet sket.

- Det er på tide, at regeringen kommer de store publikumsidrætsgrene til undsætning, for ellers kan det få alvorlige konsekvenser, siger Bjarne Pedersen til klubbens hjemmeside.

Team Esbjerg oplyser, at klubben mister 75.000 til 100.000 kroner i indtægter per hjemmekamp som følge af coronarestriktionerne, der blandt andet indeholder et forsamlingsforbud med maksimalt 500 personer i hallen.

Klubben har normalt et tilskuergennemsnit på cirka 2000.

- Vi er meget tilfredse med at komme ud af regnskabsåret uden underskud og med vores egenkapital på tre millioner kroner intakt.

- Vi har revideret vore budgetter frem til foreløbig 31. december. Fortsætter coronarestriktionerne ind i det nye år, må vi revidere budgettet igen og imødese et større underskud, siger formanden.