Team Esbjerg om guld: En meget kedelig situation

I Team Esbjerg er bestyrelsesformand Bjarne Pedersen ikke ligefrem begejstret, efter at en skrivebordsafgørelse tirsdag gav hans klub DM-guldet i kvindehåndbold.

- Vi har den opfattelse, at det ville være bedst for håndbolden som produkt at få færdigspillet ligaen under en eller anden form, for det ville gøre det nemmere for os at starte den nye sæson i forhold til sponsorer og dem, der er med til at betale gildet.