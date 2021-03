Team Esbjerg og Herning-Ikast stormer mod medaljekampe

Blot to runder inde i slutspillet er spændingen allerede ved at være suget ud af den ene af de to slutspilspuljer i kvindernes håndboldliga.

Favoritterne Team Esbjerg og Herning-Ikast har med to sejre hver skabt et mægtigt hul til de to øvrige hold, Silkeborg-Voel og København Håndbold, og synes på direkte kurs mod semifinalerne.