Team Esbjerg lider nyt Champions League-nederlag

Men det endte med altså med endnu et nederlag. Det russiske hjemmehold, der nåede frem til Champions Leagues Final 4 i både 2017/18- og 2018/19-sæsonen, vandt således 28-24.

Det efterlader Team Esbjerg med tre point efter seks kampe i gruppe A, som Rostov-Don med sejren nu fører.

Første halvleg var aldeles jævnbyrdig. Kun i korte perioder var et af holdene foran med to mål. Team Esbjerg lykkedes med det først. Det skete i indledningen, hvor vestjyderne efter en god start kom på 5-3.

Cirka midtvejs i første halvleg var det Rostov-Don, der fik et lille overtag. Esbjerg kæmpede med eget angreb, og russerne kom på 14-12 med lidt over fem minutter tilbage og gjorde det lidt efter til pausestillingen 15-13.

Tendensen fortsatte umiddelbart efter pausen. Esbjerg hang på, men var som regel to eller tre mål efter. Så småt begyndte de danske mestre dog at finde melodien, og efter ti minutter var der udlignet ved 19-19.

Men desværre for Jesper Jensen og co. kunne de ikke holde kadencen. Pludselig ville bolden ikke ind, og det udnyttede Rostov-Don til at bringe sig foran 22-19, inden Esbjerg igen kom på tavlen.

Herfra var hjemmeholdet i kontrol uden dog for alvor at trække fra. Til sidst endte det endda med at blive en komfortabel sejr.