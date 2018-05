Team Esbjerg henter landsholdsprofil hjem fra Rumænien

Håndboldklubben Team Esbjerg har styrket sig forud for næste sæson ved at skrive kontrakt med den danske landsholdsprofil Line Jørgensen.

- Jeg er klar til at komme hjem til Danmark og spille igen efter tre sæsoner i Bukarest. For mig handler det om at være i en klub med ambitioner om at spille med, hvor det er sjovt, og vinde DM-titler. Det vil Team Esbjerg.

- Derudover er det en klub med en god kultur, altid mange tilskuere, et fint træningsmiljø og i det hele taget et godt setup. Jeg glæder mig meget til at spille for klubben, siger Line Jørgensen.

Line Jørgensen har spillet 147 landskampe for Danmark, og hun vendte i efteråret tilbage til landsholdet efter en længere skadespause.

Og Team Esbjergs cheftræner, Jesper Jensen, er også godt tilfreds med tilgangen af den erfarne bagspiller.

- Line er en fantastisk spiller, der har været med på højt niveau i mange år. Hun er en fremragende forsvarsspiller på internationalt topplan og på landsholdet, hun har et godt skud fra distancen og et fint blik for spillet.

- Af samtaler med hende mærker vi, at der er mange gode år i hende endnu. Line har et stort mål om at spille OL i 2020, og det vil vi gerne hjælpe hende med at indfri, siger Jesper Jensen.

Line Jørgensen vandt i fem sæsoner i FC Midtjylland tre danske mesterskaber og to pokaltitler.

I 2015 skiftede hun til CSM Bucuresti. Her er det blevet til tre nationale mesterskaber, tre pokaltitler og en Champions League-titel i 2016.