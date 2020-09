Team Esbjerg håber på nulsumsspil i Champions League

Men sådan en rejse koster penge. Flere penge, end hvad klubben får af Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) for at deltage i turneringen. Det fortæller den administrerende direktør i klubben, Hans Christian Warrer.

Søndag skal Team Esbjerg spille sin første kamp i kvindernes Champions League-turnering i håndbold, når de forsvarende danske mestre rejser til Tyskland for at møde Bietigheim.

- Vi får 10.000 euro (omkring 74.400 kroner) for en runde i turneringen, hvilket ikke dækker de rejseudgifter, vi har, i forbindelse med kampene.

- Weekendens tur til Tyskland kommer til at koste omkring 85.000 kroner for fly og hotel, siger direktøren.

En runde dækker både over hjemme- og udekamp mod et hold.

- Vi skal så køre et overskud hjem på billetsalg og reklamer fra fire Champions League-sponsorer, vi selv må udvælge, siger Hans Christian Warrer.

Coronarestriktioner gør dog, at det formentlig ikke bliver muligt at få solgt nok billetter til, at det europæiske eventyr ender med et økonomisk overskud. Derfor vil et regnskab, der går i nul, ikke være noget dårligt resultat.

- Som det er lige nu, så vil vi være glade for at have balance i tingene. Det vil jo være træls at tabe penge på at være med i en turnering, siger Hans Christian Warrer.

I modsætning til fodbold, hvor Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) konsekvent ikke har tilladt tilskuere til sine kampe, efter at man begyndte at spille fodbold igen, har EHF valgt, at klubber skal rette sig efter nationale regler for afholdelse af idrætsarrangementer.

Til hjemmekampene håber direktøren, at kunne lukke op mod 1600 tilskuere ind. Hjemmebanen i Esbjerg, Blue Water Dokken, har plads til 2549 tilskuere.

Hans Christian Warrer fortæller, at klubben ikke har modtaget en liste med tilskuerregler i de forskellige lande.

Til gengæld er han som eksempel blevet fortalt, at Rumænien ikke tillader tilskuere til kampene, mens Ungarn planlægger at spille for fulde huse.

Skulle Esbjerg nå helt til Final 4-stævnet, kan klubben måske skæve mod et overskud. Her er holdene minimum sikret 50.000 euro med mulighed for at vinde mere, hvis vestjyderne når finalen.