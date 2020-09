Team Esbjerg fortsætter ubesejret sæsonstart

Team Esbjerg kunne onsdag igen sætte to point på kontoen i kvindernes håndboldliga.

Dermed har Jesper Jensen og co. seks point efter tre kampe, og holdet ligner igen en seriøs bejler til guldet.

Esbjergenserne begyndte at trække fra lidt over halvvejs i første halvleg, men så svarede Ajax København igen. Hovedstadsklubben endte noget overraskende med at kunne gå til føring foran 12-10.

I anden halvleg satte Esbjerg så tingene på plads. Med en god periode midtvejs gik gæsterne fra 16-16 til 21-16. Så virkede kampen så godt som afgjort.

Ajax havde dog lidt mere tilbage af skyde med. Københavnerne reducerede til 22-25 med fire minutter igen, men tættere på kom de ikke.

Tidligere onsdag tog Odense Håndbold en kneben sejr på 23-22 over Holstebro. Horsens var også i aktion mod oprykkerne fra Vendsyssel. Det endte med en sikker sejr til Horsens på 24-19.

Sidste sæson i den danske kvindeliga blev ikke spillet færdig på grund af coronapandemien. Team Esbjerg blev kåret som mester på skrivebordet.