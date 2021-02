Team Esbjerg forpasser stort CL-comeback i Bukarest

Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg var lørdag tæt på at levere et stort comeback mod CSM Bucuresti i Champions League.

Efter en lovende start og en føring på 4-3 gik det danske angrebsspil fuldstændig i stå.

Cheftræner Jesper Jensen måtte se de rumænske værter med stjernen Cristina Neagu på holdet slå et hul på hele syv mål, da det blev 14-7 og kort efter 15-8 til Bucuresti.

På det tidspunkt så det sort ud for Esbjerg-holdet. Men det lykkedes at få reduceret til 10-15 før pausen, og efter en stærk indledning på anden halvleg var der næsten kontakt.

Danskerne åbnede halvlegen med tre scoringer i træk, og så var den rumænske føring pludselig nede på to mål - nemlig 15-13.

I målet tog Rikke Poulsen fra, mens Mette Tranborg flere gange tordnede bolden i nettet i den anden ende.

Med 13 minutter tilbage fik Esbjerg udlignet til 19-19 ved norske Marit Jacobsen efter et gennemspillet angreb.

Gæsterne kom dog ikke tættere på, og især Cristina Neagu trådte i karakter for Bucuresti, der bragte sig foran med 23-20 og nogenlunde sikkert kørte sejren hjem.

Både Esbjerg og Bucuresti kæmper for at blive blandt de seks bedste af de otte hold i gruppespillets pulje A. Rumænerne er med sejren nærmest sikre på en plads i knockoutfasen.

Esbjerg er placeret på sjettepladsen og skal primært holde øje med slovenske Krim Mercator på syvendepladsen og tyske Bietigheim på ottendepladsen.

Esbjergenserne har slået begge hold en gang, men mangler at møde dem igen. Med sejre i de to kampe ser de danske chancer for avancement yderst lovende ud.