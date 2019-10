Team Esbjerg-træner Jesper Jensen er frustreret over, at hans hold ikke er blevet tildelt en omkamp efter en episode med timeout-knappen under pokalkvartfinalen med Herning-Ikast.

Team Esbjerg appellerer afgørelse i timeout-sag

Team Esbjerg har ikke tænkt sig at stille sig tilfreds med den afgørelse, Håndboldens Disciplinærinstans har taget i forbindelse med pokalkampen mod Herning-Ikast 19. september.

Klubben går nu videre til Håndboldens Appelinstans med sin protest, som i første omgang ikke blev taget til følge.

Det skriver Esbjerg i en pressemeddelelse.

Team Esbjerg nedlagde protest efter pokalkvartfinalen, som Herning-Ikast vandt med 26-25.

Med godt 30 sekunder tilbage af kampen trykkede Esbjerg-træner Jesper Jensen på timeout-knappen, da hans spillere var i boldbesiddelse.

Men da timeout-signalet i hallen var forsinket, nåede Herning-Ikast at erobre bolden, så dommerne vurderede, at timeouten var ugyldig.

Da Herning-Ikast ikke fik noget ud af det næste angreb, var vestjyderne på bolden med få sekunder tilbage, og Jesper Jensen valgte igen at trykke på timeout-knappen.

Ifølge reglerne må trænerne blot tage en enkelt timeout inden for de sidste fem minutter af kampene. Derfor vurderede dommerne, at Herning-Ikast skulle tildeles et straffekast, hvilket blev afgørende.

Jesper Jensen er frustreret over, at hans hold ikke er blevet tildelt en omkamp.

- Vi indbringer sagen for Håndboldens Appelinstans, fordi vi ønsker sportens højeste myndigheds vurdering af en afgørelse, som vi finder urimelig og unfair.

- Afgørelsen fra disciplinærinstansen strider mod det grundlæggende princip, at håndboldkampe skal afgøres på banen.

- Når et dommerpar og en kampobservatør ikke er vidende om reglerne, må det ikke få den konsekvens, at et hold i boldbesiddelse, som berettiget tager en timeout 14 sekunder før tid, mister bolden og får et straffekast imod sig, siger Jesper Jensen i pressemeddelelsen.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) skrev i en pressemeddelelse i forbindelse med afgørelsen fra disciplinærinstansen, at instansen vurderede, at der var tale om et dommerskøn.

- Ifølge spillereglerne kan man ikke nedlægge protest mod et dommerskøn, og derfor tages protesten ikke til følge, lød det i kendelsen.