Team Danmark vil udpege ansvarspersoner efter svømmekritik

Sådan lyder budskabet fra Team Danmark, der som følge af afsløringerne i DR-dokumentaren "Svømmestjerner - Under overfladen" vil tage fat i de specialforbund, som organisationen samarbejder med, for at forhindre gentagelser.

Det må ikke blive hverdag for danske atleter, at trænere kommer med nedladende kommentarer eller vejer udøverne foran hinanden.

Det siger direktør Lone Hansen til Ritzau.

- Vi beder forbundene om at udpege ansvarspersoner for at være helt sikre på, at der er nogle, der tager ansvar og hånd om at bruge og udnytte de anbefalinger, der er på området, siger direktøren.

Udmeldingen kommer, efter at dokumentaren om de danske svømmere mandag aften løb over skærmen på DR1.

Her fortæller både tidligere og nuværende svømmere omkring de danske junior- og seniorlandshold om kontroversielle metoder, der blev taget i brug fra 2003 til 2012.

Ifølge svømmerne var offentlige vejninger og nedladende bemærkninger kutyme. Det har angiveligt ført til, at flere svømmere blandt andet har udviklet spiseforstyrrelser.

- Det er fuldstændig uacceptabelt at arbejde med de her metoder, hvor man udstiller personer, vejer dem i offentlige rum og går tæt på individets intimsfære, siger Lone Hansen.

Hun mener dog generelt, at den slags metoder hører til fortiden.

- Vi har et langt større fokus på trivsel og mental sundhed. Vi ved, at vi får den bedste præstation, når vi tager vare på det menneske, der har det unikke potentielle. Og ikke bare jagter potentialet.

- Jeg vil meget gerne understrege, at hvis der er atleter, som oplever at blive behandlet uhensigtsmæssigt i forhold til for eksempel kost, er de altid velkomne til at tage direkte kontakt til os. Vi er klar til at reagere, siger direktøren.

Svømmernes kritik rettes mod de to tidligere seniorlandstrænere Mark Regan fra Australien og Paulus Wildeboer fra Holland samt den tidligere juniorlandstræner Michael Hinge.

Sidstnævnte afviser anklagerne. Regan vil ikke stille op til interview i DR-dokumentaren, mens Wildeboer døde i 2014.