Team Danmark vil i dialog om støtte til curlinghold før OL

Efter at den olympiske billet fredag blev sikret ved det igangværende VM i Canada, er Team Danmark klar til at gå ind i en dialog om støtte til curlingkvindernes OL-satsning.

Det siger Magnus Wonsyld, der er konsulent og sportsmanager i Team Danmark.

- Det her VM-resultat er da et rigtig godt afsæt for en dialog omkring et samarbejde frem mod OL. Så har jeg hverken sagt for meget eller for lidt.

- Dialogen kan både gå hurtigt og langsomt, men i forhold til et OL skal det jo ikke tage for lang tid, for OL er jo allerede om ni måneder.

- Men det er jo et samarbejde, så vi skal også være enige med curlingforbundet. Det er ikke sådan, at Team Danmark bare skriver en check, og så kører det. Vi skal finde en måde, hvor vi sammen kan styrke indsatsen omkring curling, siger Magnus Wonsyld.

Efter vigende resultater droppede Team Danmark støtten til Dansk Curling Forbund i 2018.

- Det er da imponerende, at de har klaret sig så godt under de vilkår. Og en ting er, at de har kvalificeret sig til OL, men det er da imponerende, at de nu skal til at spille om medaljer ved VM, siger Magnus Wonsyld.

Madeleine Dupont og co. har vist, at de kan måle sig med verdenseliten uden støtte. Holdets evne til at få meget ud af ingenting stiller spørgsmålet, om det overhovedet er nødvendigt at støtte dem. Men det er en forsimplet tankegang, siger Magnus Wonsyld.

- Jeg vil bestemt tro, at man med flere ressourcer vil kunne bygge på i forhold til en olympisk satsning, siger han.

Han påpeger samtidig, at curlingforbundet efter at have mistet sin støtte har vist fremgang og fundet en mere bæredygtig model for både talent- og elitearbejdet.

Det er elementer, som også kan pege frem mod eventuel støtte på den anden side af næste års OL.

- Jeg håber da, at de har lagt stenene til en masse gode resultater i fremtiden, siger Magnus Wonsyld.

Før VM påpegede skipper Madeleine Dupont, at den manglende støtte var en hæmsko for udviklingen af curlingholdet, fordi der ikke var råd til at rejse til turneringer, hvor holdet kunne matches med bedre modstandere.

- Man kan godt mærke, at støtten fra Team Danmark er blevet droppet, og det er også en af grundene til, at vi har sat forventningerne (til VM, red.) lavt. Vi kan sagtens træne hver dag efter arbejde, men det får vi ikke noget kamperfaring af.

- Med støtten fra Team Danmark kunne vi måske spille curling på deltid. Man kunne i hvert fald spille flere turneringer, hvilket der ikke er penge til nu, sagde hun for halvanden uge siden.

Lørdag klokken 17 dansk tid skal Danmark møde USA ved VM. Vinderen af den kamp er klar til semifinalen ved VM i Calgary.