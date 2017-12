Team Danmark støtter curlingkvinder frem mod vinter-OL

Team Danmarks direktør, Lone Hansen, glæder sig over, at Danmark kan stille med to hold i Pyeongchang.

- Sammen med Dansk Curling Forbund arbejder vi på højtryk for at udvikle den bedst mulige plan for holdene i de kommende par måneder, så de kan stå så skarpt som muligt til OL.

- Det internationale konkurrenceniveau i curling er skærpet markant de seneste år, så jeg er glad for, at vi har mulighed for at skabe så optimale rammer og forberedelser for begge hold, siger Lone Hansen.

For tre måneder siden ophørte Team Lene Nielsen, og der var ikke store forventninger til det nye, uerfarne hold med Madeleine Dupont som skipper.

Derfor blev det ikke til støttekroner, men stik mod forventningerne lykkedes det kvinderne at nappe en af de to pladser, der var på spil i sidste uges OL-kvalifikation.

OL-pladsen blev sikret med søndagens sejr på 5-4 over Italien.

At der nu alligevel bevilges penge til kvindeholdet har ifølge sportschef Ulrik Schmidt stor betydning.

- Støtten til forberedelserne er afgørende for kvaliteten af vores forberedelser og giver os muligheder for at investere i en træningslejr op til OL.

- Samtidig skal vi forsøge at komme med i nogle træningsturneringer, inden det går løs i Sydkorea.

- Det var en kæmpe overraskelse, at holdet kvalificerede sig til OL, og vi kan ikke tillade os at have store resultatforventninger. Flere af de lande, de skal op i mod, lever som professionelle, så målsætningen er, at de skal over og spille nogle gode kampe og gøre en god figur, siger Ulrik Schmidt.

Vinter-OL begynder 9. februar.