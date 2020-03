Team Danmark skal på pengejagt efter OL-udskydelse

Ikke mindst på det økonomiske område, for eliteidrætsorganisationen har lige nu ikke penge nok i kassen til at sikre de danske OL-atleters forberedelser i yderligere op til 12 måneder.

- Hvis man ser på OL-udskydelsen, så kan det umiddelbart se let nok ud. For vi holder jo "bare" den samme begivenhed det samme sted et års tid senere.

- Sådan er det desværre ikke. Eksempelvis kan vi ikke bruge de samme penge to gange, siger Team Danmarks direktør, Lone Hansen, i en pressemeddelelse.

En stor del af Team Danmarks midler kommer fra sponsorer og donorer, og der var budgetteret med, at pengene skulle række frem til og med OL i sommeren 2020.

Derfor må organisationen på akut pengejagt i den kommende tid.

- Mange af vores midler fra vores kommercielle partnere er allerede brugt på direkte støtte til atleterne, træningslejre og forberedelse. Nu skal atleterne til at forberede sig til OL i endnu et års tid, og det kræver ressourcer.

- Derfor er det økonomiske område et af dem, som vi først kaster os over, og det er selvsagt ikke nemt i en krisetid, siger Lone Hansen.

Også for atleterne kommer tirsdagens beslutning til at kræve en markant omstilling af planerne.

Mange af dem har arbejdet i fire år for at være bedst muligt forberedt til OL. Nu kommer de altså til at vente i op til et år mere.

- Vi har et stort ansvar for at passe godt på vores atleter lige nu. De er naturligvis frustrerede over deres situation, hvor alt lige nu er vendt på hovedet, og alle planer skal gentænkes.

- Her venter et kæmpe arbejde i de kommende uger og måneder, siger Lone Hansen.

OL skulle efter planen været åbnet 24. juli i år. Den Internationale Olympiske Komité oplyser, at legene afholdes på den anden side af 2020 - men ikke senere end sommeren 2021.