Team Danmark og DIF hylder historiske ishockeyherrer

Formand i Danmarks Idrætsforbund Hans Natorp kalder bedriften, der kom i hus efter en 2-0-sejr over Norge søndag, for en "fuldstændig fænomenal præstation".

Det skorter ikke på ros fra toppen af dansk idræt, efter at det danske ishockeylandshold kvalificerede sig til vinter-OL for første gang nogensinde.

- Ja, faktisk burde det ikke være muligt med blot lidt over 2300 registrerede mandlige spillere over 18 år og ganske få ishockeyhaller i Danmark. Det danske ishockeylandshold slår hårdt og langt over sin vægtklasse - hver gang - det er imponerende, siger Natorp i en pressemeddelelse.

Inden søndagens sejr havde landstræner Heinz Ehlers' tropper vundet sine første to kampe i OL-kvalifikationen. Men det havde Norge også, og derfor ville vinderen af søndagens opgør ende med OL-billetten.

Det blev altså Danmark efter mål af Frederik Storm og Nikolaj Ehlers.

- Det er et historisk resultat for dansk eliteidræt og dansk ishockey, at Danmark for første gang sender et hold til vinter-OL. Det er samtidig endnu et bevis på, at Danmark har verdensklasse i en lang række sportsgrene, siger Team Danmark-direktør Peter Fabrin i en pressemeddelelse.

Han tror på, at danskerne kan klare sig godt i Beijing, hvor næste års vinterlege afholdes i februar.

- Holdet tager ikke til OL for bare at spille med. Hvis vi kan stille i stærkeste opstilling med alle NHL-spillerne, kan vi godt tillade os at tro på et stort resultat, siger Peter Fabrin.

Hans Natorp roser også Danmarks Ishockey Unions arbejde med at udvikle spillere.

- Vi har efterhånden mange danske spillere i verdens bedste ishockeyliga, NHL, og når de suppleres af spillere fra den hjemlige liga og diverse europæiske ligaer, så kan holdet hamle op med de bedste i verden.

- Det har været "lige ved og næsten" med holdets OL-kvalifikation ad flere omgange. Nu lykkedes det, og det er fuldt fortjent, siger DIF-formanden.