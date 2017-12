Team Danmark genovervejer støtte til curlingkvinder

De to hold kom til Tjekkiet med vidt forskellige forudsætninger. Forventningerne var størst til herrerne, hvilket kunne aflæses i, at al Team Danmark-støtte gik til dem, mens kvinderne blev forbigået.

Dagen efter kvalifikationen åbner Team Danmark-direktør Lone Hansen dog op for, at kvindeholdet alligevel kan få støtte.

- Vi vurderer altid ud fra de situationer, vi er i. Allerede da vi valgte ikke at tildele dem støtte, sagde vi, at kom der en anden situation, ville vi tage det op igen.

- Nu tager vi en dialog med curlingforbundet, hvor vi vurderer, hvad der er relevant at støtte fremover, men især frem mod OL.

- For at få Team Danmark-støtte skal der være et potentiale for at gøre det godt ved OL, og det vurderer vi sammen med curlingforbundet, siger Lone Hansen.

Hun kalder det en sensation, at kvinderne banede sig vej til OL. Derfor fortryder hun heller ikke den tidligere beslutning om ikke at give støtte til kvindeholdet.

- Nu er det så dejligt, at sport er uforudsigeligt, og dette var et godt eksempel. Det er et meget ungt hold med blandt andre to 18-årige uden international erfaring, og det er sat sammensat hold, så alle odds var imod.

- Så analysen var korrekt, når vi så nøgternt på det. Det hindrer ikke, at man kniber tænderne sammen og gør en indsats, siger Team Danmark-direktøren.

Hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) vakte søndagens dobbelte kvalifikation stor glæde hos OL-chef Morten Rodtwitt.

- Samlet set er det fantastisk at få begge hold med. Det betyder meget med en stor dansk repræsentation. Det bliver spændende at se, hvad de næste seks-syv uger kan bidrage med i forhold til forberedelserne.

- Det handler især om mental robusthed om at kunne præstere, når presset er størst, siger Morten Rodtwitt.

Han forventer, at der vil komme støtte til kvinderne fra Team Danmark frem mod vinter-OL.

- Det vil betyde, at de får support og kan trække på ekspertpersonale fra Team Danmarks stab, og de kan fokusere på forberedelserne gennem en træningslejr. Det er langt mere hensigtsmæssigt i forhold til at træne og restituere.

- Derfor vil det betyde meget, hvis Team Danmark støtter dem frem mod OL, og så kan de bagefter snakke om støtte fremover, når man har set, hvordan resultaterne arter sig ved OL, siger Rodtwitt.

Lone Hansen regner med afklaring inden for kort tid. I hvert fald på denne side af jul, forsikrer hun.

OL afvikles i Pyeongchang 9. til 25. februar.