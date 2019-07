Team Danmark-direktør forstår umotiveret VM-svømmer

- Jeg fortryder, at jeg tog med. Det er spild af min tid, og det er spild for de danske seere at skulle følge med. Det er ikke fair over for dem, at vi bliver udstillet på den her måde under de her forhold, og at de skal hypes op til vores løb og håbe på det bedste for os, når vi ikke selv gør det, sagde VM-svømmeren Viktor Bromer tirsdag til TV2 Sport.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix