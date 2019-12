Team Danmark-chef bliver ny cykeldirektør

Martin Elleberg Petersen bliver ny direktør i Danmarks Cykle Union (DCU).

Det skriver unionen i en pressemeddelelse.

49-årige Martin Elleberg Petersen overtager posten efter Jens-Erik Majlund, der siden januar 2017 har været at finde på ledelsesgangen i DCU. Han meddelte i oktober, at han stopper på posten 31. januar 2020.

Martin Elleberg Petersen kommer til cykelunionen fra en stilling som chef for sportsligt samarbejde og udvikling i Team Danmark.

Formand i DCU Henrik Jess Jensen er overbevist om, at den nye direktør er den helt rigtige til at udvikle bredde- og eliteområdet inden for dansk cykling.

- Det har været vigtigt for os at finde en kandidat, der har et stærkt og løsningsorienteret fokus på at udvikle breddeområdet, samtidig med at de elitesportslige mål bliver nået.

- Jeg er sikker på, at Martin Elleberg Petersen er den rette mand til at løfte opgaven med at fortsætte den meget positive udvikling, vi er inde i, siger han i pressemeddelelsen.

Martin Elleberg Petersen glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

- Det er ikke nemt at følge i Jens-Erik Majlunds fodspor - han har gjort det fantastisk de seneste tre år - men jeg er overbevist om, at dansk cykelsport kun lige har taget hul på en ny guldalder.

- Og jeg glæder mig meget til udviklingsarbejdet, når jeg ser på den store interesse, sporten har i alle aldersgrupper og på alle niveauer både i skoven, på landevejen og på banen, siger Martin Elleberg Petersen.