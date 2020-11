Danmark har brug for at samle sig om en EM-slutrunde i håndbold, mener Team Danmark-direktør Lone Hansen. (Arkivfoto)

Artiklen: Team Danmark: Danskerne har brug for at samles om et EM

Team Danmark: Danskerne har brug for at samles om et EM

Team Danmark bakker op om, at EM i håndbold for kvinder skal gennemføres i december med Danmark som solovært for slutrunden.

Det siger organisationens direktør, Lone Hansen, i en pressemeddelelse.

- Hele Danmark har brug for at samles om noget, der kan skabe glæde og begejstring på kryds og tværs af landsdele, alder, køn og politisk ståsted. Det kan eliteidrætten.

- Derfor krydser jeg, DHF, spillerne, staben omkring holdet og formentlig stort set hele Danmark alt, hvad vi har, for at mesterskabet fløjtes i gang om få uger, siger hun.

Regeringen har endnu ikke givet grønt lys til slutrunden. Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har ellers lagt en plan for, hvordan Danmark kan være vært for EM.

Mandag trak Norge sig som medvært, men Danmark tilbød at overtage hele slutrunden med Herning og Kolding som værtsbyer.

I fredags præsenterede DHF en endnu strammere coronaprotokol end hidtil i håbet om at få godkendelsen fra regeringens covid-19-udvalg.

Men beslutningen lader vente på sig, og kulturministeren gentog i en skriftlig kommentar lørdag, at der arbejdes på en løsning.

Spillerne er i hvert fald klar til at imødekomme de skrappere krav, mener Team Danmark.

- Jeg ved, at spillerne er indforståede med meget strikse regler. De er parate til at gøre, hvad der skal til, for at EM kan afvikles. Derfor har jeg også et stort håb om, at EM kan afvikles på en forsvarlig måde, hvor også sundhedsmyndighederne er trygge.

- Jeg kan i hvert fald konstatere, at eliteidrætten over en bred kam har gjort alt, hvad den kan for at udvise samfundssind og også vil gøre det til en EM-slutrunde, siger hun.

DHF har indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde klokken 11 søndag. Her vil uvisheden om EM blive drøftet.

Efter planen skal EM begynde 3. december og slutte 20. december.