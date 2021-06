Tausons Wimbledon-modstander føler sig usikker på græs

Hvis det danske tennistalent Clara Tauson skulle føle sig lidt usikker, når hun i næste uge for første gang stiller op i seniorturneringen ved Wimbledon, så kan kun berolige sig med, at det gør hendes modstander i første runde, den nykårede French Open-mester Barbora Krejčíková, også.

- Jeg føler mig faktisk temmelig nervøs, siger den 25-årige tjekke på et pressemøde lørdag i London op til grand slam-turneringens start mandag.

- Det er også stressende. Jeg forventede ikke, at det ville ske, og nu er jeg her, siger hun om sin sensationelle finalesejr i French Open for godt to uger siden.

Efter sejren som useedet på grusbanerne i Paris skal Krejčíková finde sig til rette på Wimbledons hurtigere græsbaner.

- At skulle skifte hurtigt fra grus til græs er noget helt nyt, siger Krejčíková, som primært har haft succes i double tidligere i karrieren. I 2018 vandt hun således doublerækken i Wimbledon.

I næste uge træder hun for første gang direkte ind i hovedturneringen i single, hvor hun er 14.-seedet.

- Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre på græs endnu. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal bruge mine slag. Jeg har stadig lidt tid til at finde ud af det, siger hun.

Sejren i French Open har med ét øget hendes popularitet, og da hun returnerede til Tjekkiet, stod fans i kø for få en autograf eller en selfie.

Men hun vil ikke lade sig tynge af høje forventninger og bestræber sig på at holde begge ben på jorden med det mål at "nyde tennis".

- Jeg tror ikke, at jeg har fået ekstra selvtillid. Jeg tager det bare, som det kommer. Det var skønt, at jeg var i stand til at realisere min drøm, men på den anden side, så er der så mange andre piger, som også spiller rigtig godt, siger hun.

- Jeg skal bare arbejde hårdt igen og forsøge at forbedre mig. Ellers kommer jeg de kommende år ikke til at deltage i disse turneringer, og jeg vil ikke møde disse spillere, siger tjekken.

Barbora Krejčíková er lige nu nummer 17 i verden, mens Clara Tauson ligger nummer 93. Clara Tauson kan dog klamre sig til, at Krejčíková endnu ikke har vundet en singlekamp på græs i en WTA-turnering.