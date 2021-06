Tausons OL-chancer hænger i tynd tråd efter French Open-exit

Efter onsdagens 5-7, 4-6-nederlag til den tidligere verdensetter og dobbelte Australien Open-vinder Victoria Azarenka ser den sidste mulighed for at spille sig ind i OL-varmen nemlig ud til at være forsvundet.

Det bekræfter Clara Tausons far over for Ritzau.

- Det ser svært ud nu, for det var her i denne turnering, at det skulle være sket. Det ser ikke ud til at blive denne her gang, siger Søren Tauson og fortsætter:

- Men Clara er ung, og det her OL har ikke været noget hovedmål for Clara eller os. Det blev en mulighed efter udsættelsen sidste år, men det har ikke været et decideret målpunkt for os.

Søren Tauson understreger samtidigt, at datteren naturligvis gerne vil til OL, hvis chancen mod forventning byder sig, men sådan ser det altså ikke ud.

Clara Tauson var nummer 90 på den seneste verdensrangliste, og kort sagt kommer de 56 øverste på verdensranglisten per 14. juni med til OL.

Der er dog regler om maksimalt fire spillere fra hvert land, og derfor kommer en del spillere foran Tauson fra eksempelvis USA ikke med. Så en sejr eller to mere ved French Open havde gjort OL langt mere realistisk.

Der er endnu en WTA-turnering i Nottingham i næste uge, men den spiller Tauson ikke med i.

Tauson vandt søndag med 6-4, 6-2 over georgiske Ekaterine Gorgodze i første runde ved French Open.