Tauson vinder sin første WTA-turnering i karrieren

Clara Tauson vandt søndag WTA-turneringen i Lyon med en sejr i finalen over Viktoria Golubic på 6-4, 6-1.

Tauson blev godt nok brudt og kom bagud 0-2 i kampens indledning, men derefter fik hun vendt opgøret på hovedet og vandt de næste fire partier i træk.

Golubic brød også tilbage og reducerede til 3-4, men Tauson havde fået færten af noget og blev ved med at klø på.

Med endnu et servegennembrud kom Tauson foran 5-3 og fik dermed muligheden for at serve kampen hjem.

Det lykkedes ikke, da den hårdt kæmpende Golubic igen brød Tauson og fik reduceret til 4-5.

Men så strammede Tauson grebet og fik sendt flere flotte vindere over nettet, og boldene sad helt ude ved linjerne.

På sin fjerde sætbold snuppede Tauson første sæt med cifrene 6-4.

I andet sæt var der klasseforskel på duellanterne, og det var med Tauson i førersædet.

Golubic forsøgte at svare igen, men schweizeren havde oftest ikke noget modsvar på danskerens insisterende og vedholdende tennisspil.

Tauson var tilmed tæt på at uddele et ydmygende æg, som det hedder i tennissproget, når en spiller vinder med 6-0.

Det lykkedes dog Golubic at redde fire danske matchbolde og reducere til 1-5, inden Tauson i egen serv sørgede for sin største bedrift i sporten indtil videre.

Uden at vise tegn på nerver eller stress servede hun kampen hjem og sikrede sig WTA-titel nummer et.

Det skete på matchbold nummer seks, efter at Golubic havde reddet endnu en af slagsen og kæmpet heroisk for at holde kampen i live.