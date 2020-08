Tauson triumferer i Båstad - Rune taber i finalen

Danmarks to største tennistalenter, Clara Tauson og Holger Rune, havde hver især spillet sig frem til finalerne i den skånske by Båstad - og det blev med hvert sit udfald.

Finalerne i den svenske tennisturnering TP/Gardell Open endte med en dansk sejr og et dansk nederlag.

I kvinderækken tog 17-årige Tauson turneringssejren, da hun slog den seks år ældre nordmand Melanie Stokke med 4-1, 4-3.

Tauson startede suverænt, og hun viste også mental styrke i et mere tæt andet sæt, der blev afgjort i en tiebreak. Den blev vundet 7-4 af den topseedede dansker.

Forud for finalen på kvindesiden havde 17-årige Holger Rune været tæt på at nappe finalesejren hos mændene over en anden seks år ældre nordmand - Viktor Durasovic.

Rune tabte 1-4, 4-2 og 4-3 efter en dramatisk affære, der blev afgjort i en tiebreak.

Det lykkedes danskeren at sikre sig en matchbold i tiebreaken med en føring på 6-5. Durasovic vandt dog de næste tre dueller og tog den samlede sejr.

Mændenes række havde deltagelse af otte spillere fra Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien, mens der på kvindesiden også var spillere med fra Belgien og Grækenland - dog ingen fra Storbritannien.

Coronapandemien har fjernet en stor del af årets tennisturneringer fra kalenderen. Kvindernes WTA Tour genstartes i næste uge i Palermo på Sicilien, mens herrernes ATP Tour starter op om tre uger i New York.