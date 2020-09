Tauson slår tidligere top-5-spiller i Prag

Errani kan se tilbage på en stor karriere, hvor hun har været oppe som nummer fem på verdensranglisten i single efter et år, hvor hun havde været i French Open-finalen i 2012.

I damedouble var hun længe blandt de allerbedste og toppede ranglisten og vandt alle fire grand slam-turneringer.

I en alder af 33 år er hun dog et stykke fra fordums styrke, og 17-årige Clara Tauson tog med det samme dirigentstokken.

Efter et langt parti lykkedes det for danskeren at bryde italienerens serv i første hug til 2-0, og hun gentog kunststykket på nemmere vis til stillingen 4-0.

Errani er kendt som en utrættelig baglinjeslider, og med den stil fik hun Tauson til at begå flere fejl. Det gav italieneren et brud til 1-4, og efterfølgende holdt Errani serv til 2-4, trods det at Tauson havde tre breakbolde undervejs i partiet.

Derefter holdt Tauson serv to gange i træk og vandt sættet 6-3.

Danskeren brød i andet sæt til både 1-0 og 4-3, men begge gange svarede Errani prompte tilbage og udlignede.

Tauson brød dog for tredje gang i sættet til 6-5 og kunne så serve sejren hjem. Det skete, men ikke uden stor spænding.

Teenageren afværgede en breakbold med en behersket stopbold, inden hun kort efter afgjorde kampen med et vinderslag.

Med sejren har Tauson udsigt til at springe ind i top-200 for første gang. Inden turneringen i Prag lå hun nummer 208.

Det behøver dog ikke at stoppe her. I tredje runde står Tauson med fine chancer for at vinde, når hun møder den 18-årige polak Maja Chwalinska, der ligger nummer 228 på verdensranglisten.

Prague Open har primært deltagelse af spillere, der lige netop ikke kunne klemme sig med i grand slam-turneringen US Open, der begyndte mandag i New York.