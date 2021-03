Artiklen: Tauson missede seks matchbolde: Forsøgte at bevare roen

Tauson missede seks matchbolde: Forsøgte at bevare roen

Clara Tauson leverede en stor overraskelse, da hun mandag vandt over Ekaterina Alexandrova i første runde ved WTA-turneringen i Lyon.

Den topseedede russer, der er nummer 33 i verden, overlevede undervejs hele seks matchbolde, men Tauson endte alligevel med at vinde med de overbevisende cifre 6-3, 6-4.

Først på den syvende matchbold lykkedes det Tauson at vinde kampen, men hun bedyrer, at det ikke var nerver, der spillede ind.

- Jeg følte helt ærligt, at jeg spillede virkelig godt på mine matchbolde. Jeg var ikke for nervøs. Hun spillede bare meget dybt og slog vindere, siger Tauson til turneringens hjemmeside.

Den 18-årige tennisspiller forklarer, at hun holdt fokus på, at hun var solidt foran, selv om hun havde misset så mange matchbolde og var ved at smide en 5-1-føring i andet sæt.

- Jeg tænkte, at jeg stadig førte kampen, selv om jeg blev nødt til at serve den hjem ved 5-4, efter at jeg var blevet brudt og havde haft fem matchbolde.

- Jeg var i front, og jeg forsøgte bare at holde hovedet koldt og huske på, at jeg var foran, siger Tauson med henvisning til de fem første matchbolde i de foregående partier.

Efter to sejre i kvalifikationen havde Tauson satset på at møde en af de bedste spillere i hovedturneringen.

- Jeg håbede, at jeg ville møde enten Alexandrova eller Fiona Ferro, fordi det er to virkelig gode spillere. Så jeg var rigtig glad, da jeg fandt ud af, at jeg skulle møde hende, siger Tauson.

I anden runde skal Tauson, der er nummer 139 i verden, møde endnu en topspiller i form af ungarske Timea Babos.

Doublespecialisten har tidligere været oppe som nummer 25 i verden, men er nu raslet ned som nummer 105.

Bookmakerne har Tauson som storfavorit til at vinde over Babos. Kampen, som svarer til en ottendedelsfinale, er programsat til at blive spillet onsdag.