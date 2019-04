Tauson håber på WTA-wildcards og går efter verdenstronen

På trods af nederlaget i første runde lægger den unge dansker ikke skjul på, at hendes drøm er at nå til tops i tennissporten.

- Jeg drømmer om at blive nummer et i verden og vinde en masse grand slam-turneringer, siger hun i forbindelse med et pressemøde i København mandag.

I karrierens første kamp i en WTA-turnering måtte hun efter en tæt kamp bøje sig for russiske Evgeniya Rodina, der vandt med cifrene 7-6, 2-6 og 5-7.

Oplevelsen har dog sat sig fast, og Clara Tauson håber at spille flere seniorturneringer allerede i år, og mens Caroline Wozniacki fortsat spiller med i verdenstoppen, så er Clara Tauson uden tvivl dansk tennis' næste store navn på kvindesiden.

Tauson har allerede hentet de første titler på et lidt lavere seniorniveau, men efter at have oplevet det øverste niveau, drømmer hun om flere invitationer til tennis på første klasse.

- Jeg afventer nogle wildcards, fordi jeg helt klart gerne vil spille med i de store turneringer. Jeg håber, der kommer lidt flere invitationer end den, jeg fik i Schweiz.

- Jeg må kun spille et bestemt antal turneringer, fordi jeg kun er 16 år. Jeg har allerede spillet et par seniorturneringer, så det skal gøres op med juniorturneringerne, siger hun.

Når Clara Tauson møder tennisspillere, der kan have flere års erfaring i seniorturneringer er forskellen stor, når hun sammenligner med juniorturneringer.

- Seniorturneringerne er på et højere niveau, og det kan jeg godt mærke, fordi det er mere intensivt, og der bliver ikke lavet ligeså mange fejl. Man skal være på hele tiden i forhold til i juniorturneringer, siger hun.

Søren Tauson, der er far og træner, er stolt over sin datters præstation, og når han forbereder Clara på turneringerne, taler de ikke om modstandernes vante rammer i seniorrækkerne.

- Det handler om at få hende til at føle sig hjemme og nyde øjeblikket. For det er på den måde, at hun kan spille sin egen bedste tennis uden at tænke for meget, siger Søren Tauson.

Selv om far og datter håber på flere seniorturneringer i år, er det svært med planlægningen, da det er begrænset, hvor mange turneringer, den unge tennisstjerne må være med i.

- Der er tiltrådt en ny struktur i år, og det gør det svært at planlægge turneringerne. Vi kan kun lave planer fire uger frem.

- Nu har hun heldigvis gjort det rigtig godt, så hun er kommet op på ranglisterne, men hun mangler lige stadig lidt, før vi rigtig kan planlægge langt ude i fremtiden, siger Søren Tauson.

Tennis på topplan er dyrt, og derfor er både far og datter glade for den første sponsoraftale med Crowne Plaza. Den betyder, at hun økonomisk kan få hjælp til at deltage i flere turneringer fremover.

- Det hjælper mig til at rejse verden rundt og udleve min drøm. Det er jeg glad for, at de vil være med til. Fordelen er, at de hjælper mig de næste tre år, og så er der måske ikke ligeså meget pres på økonomisk, siger Clara Tauson.