Tauson forudser lang kamp for at etablere sig på WTA Tour

Det siger den 18-årige dansker forud for sin første deltagelse i grand slam-turneringen US Open i New York.

Det danske tennishåb Clara Tauson vil gerne måle sig med verdenseliten en dag, men i første omgang har hun fokus på at etablere sig på kvindernes WTA Tour, og det sker ikke bare over natten.

- Det er et langt, sejt træk for mig at blive en etableret WTA-spiller. Det hænger nok sammen med den måde, jeg kan lide at spille tennis på. Min tilgang til spillet kræver mere erfaring og modenhed, siger min træner.

- Jeg vil naturligvis gøre mit bedste i New York, men formålet med USA-turen er en del af det lange, seje træk på WTA Tour, siger Tauson til Politiken.

I sidste uge varmede hun op til US Open ved at vinde en mindre turnering i Chicago.

Siden har hun taget en uges turneringspause frem mod US Open, der begynder mandag. Danskerens kamp mod franskmanden Clara Burel er dog først på programmet tirsdag.

Skulle det lykkes for den danske teenager at vinde den kamp, skal hun sandsynligvis møde verdensranglistens nummer et, australieren Ashleigh Barty, i anden runde.

Clara Tauson ligger nummer 78 på verdensranglisten.