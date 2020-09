Tauson fejer favorit af banen og stormer mod French Open

Den danske tenniskomet Clara Tauson er bare en enkelt sejr fra at kvalificere sig til hovedturneringen i French Open.

Tauson, der selv er nummer 187 på verdensranglisten, leverede en overbevisende og fokuseret indsats, sejrede på fem kvarter og er dermed tæt på sin første deltagelse i en grand slam-turnering på seniorplan.

Tauson havde til tider svært ved at håndtere favoritrollen i første runde, men til gengæld boltrede hun sig som en fisk i vandet i underdogrollen torsdag.

Hun lavede stort set ingen fejl i indledningen, men fik i stedet italieneren til at forcere spillet og derved begå fejl. I løbet af bare 13 minutter var stillingen 4-0 til Tauson.

13 minutter senere var sættet dansk med cifrene 6-1. Tauson blev godt nok brudt en enkelt gang, men gjorde selv rent bord i italienerens servepartier.

I andet sæt banede en elegant, dansk stopbold vejen til en breakbold i første parti, men bruddet kom dog først til 2-1.

Nu var det danske overtag stort, og Cocciaretto virkede desillusioneret. Snart førte Tauson 5-1, og efter at have misset en matchbold ved denne stilling kunne hun i det efterfølgende parti serve sejren hjem.

Det blev et langt parti. Tauson misbrugte yderligere tre matchbolde, men afværgede også tre breakbolde, inden hun hev sejren hjem på sin i alt femte matchbold efter en italiensk fejl.

I den afgørende kamp om en plads i hovedturneringen møder Tauson den 23-årige serber Ivana Jorovic. Hun rangerer som nummer 200 i verden.

- At komme i en hovedturnering i en grand slam-turnering vil være sindssygt for en spiller som mig. Det vil være en drøm for mig, men jeg må bare tage en kamp ad gangen, sagde Tauson til French Opens hjemmeside onsdag.