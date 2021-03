Tauson banker topseedet russer ud af WTA-turnering

Der er mere end 100 verdensranglisteplaceringer til forskel på de to spillere, men det var umuligt at se på hardcourt-underlaget i den franske storby.

Tværtimod havde Tauson i store perioder overtaget, når først boldene kom i spil.

Russeren gennemtævede for nylig verdens nummer tre, Simona Halep, i en turnering i Australien. Men hun havde det svært med Tausons knaldhårde grundslag og var tydeligt frustreret undervejs.

Billedet af en overraskelse tegnede sig allerede i kampens indledning, hvor Tauson hurtigt bragte sig foran 3-0.

Hun lod sig heller ikke gå på af, at Alexandrova kom tilbage og fik udlignet til 3-3. For Tauson svarede igen med at vinde de næste tre partier og dermed sættet 6-3.

Kampmønsteret gentog sig i andet sæt, hvor danskeren langt henad vejen havde fuldstændig styr på den topseedede modstanders serv.

Hun bragte sig foran 5-1, og tilspillede sig derefter tre matchbolde i egen serv.

Her så man for første gang en smule usikkerhed i Tausons spil, og hun forspildte alle tre, inden hun også tabte partiet.

Yderligere to matchbolde gik efterfølgende tabt i russerens serv, men Tauson havde endnu en chance for at serve overraskelsen hjem.

Og denne gang magtede hun at tage det svære, sidste skridt. Hun fremtvang yderligere to matchbolde ved 40-15. Den første kiksede, men i syvende forsøg afgjorde hun kampen.

Det er blot anden gang i karrieren, at Tauson er med i hovedturneringen på WTA-niveau, og hun måtte igennem kvalifikation i weekenden for at nå så langt.

Nu er hun altså sikret mindst én kamp mere i det fine selskab. I næste runde møder hun ungareren Timea Babos, der er nummer 105 i verden, men tidligere har været i top-25.