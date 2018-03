Tatoveringer stjæler fokus efter Kinas store nederlag

Tendensen med at blive tatoveret har været udpræget hos europæiske spillere i årevis, og det har efterhånden smittet af på kinesiske sportsudøvere.

Ifølge AFP har kinesiske medier beskrevet, at de kinesiske landsholdsspillere er blevet påbudt at dække deres tatoveringer i landskampe for Kina, og at det kinesiske styre er svært utilfreds med tatoveringer hos sportsfolk.

Wu Jinqui er træner for den kinesiske klub Shanghai Shenhua.

Han afviser, at tatoveringer hos spillerne skulle være forbudt, men han understreger, at spillerne er offentlige rollemodeller.

- Selvfølgelig ved alle, at tatoveringer er svære at fjerne. Så med unge spillere kan man kun forbyde dem at få en tatovering.

- I forhold til hele emnet om tatoveringer, så er det ikke vores primære fokus. Det er stadig, hvordan vi forbedrer os på banen, siger Wu Jinqui.

Kina har på det seneste tabt 0-6 til Wales og 1-4 til Tjekkiet i testkampe, hvor man så kinesiske spillere, der havde dækket deres tatoveringer med bandager eller langærmede trøjer.

Den centrale forsvarsspiller Zhang Linpeng er den kinesiske spiller, der er mest tatoveret, og Guangzhou Evergrande-spilleren var ikke med i de to kampe, selv om han normalt er et sikkert valg i Kinas forsvar.

Zhang Linpeng var officielt ude af stand til at spille på grund af en skade, men ifølge AFP er den generelle opfattelse hos mange kinesiske fans, at Linpeng var droppet på grund af tatoveringerne.

Officielt har landets fodboldforbund ikke forbudt spillerne at være tatoverede, men ifølge kinesiske medier kan et forbud være lige op over i en større kinesisk kamp mod tatoveringer hos kinesiske sportsfolk.