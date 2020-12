Tanken om Norge holder danske EM-kvinder fokuseret

Historien har vist, at mange hold, som når et stort mål, måske mister en smule af sulten, så det kan gøre det sværere at nå samme niveau kort efter.

Mod Norges guldfavoritter er der ikke plads til selvtilfredshed og sænkede skuldre hos danskerne, men hverken træner Jesper Jensen eller spillerne har en frygt for, at en snert af mæthed har indfundet sig.

- Det ville jeg normalt have tænkt, og det kan måske også være en bekymring set udefra. Men fornemmelsen i truppen er, at vi spillede en god kamp (mod Rusland, red.), og alle er glade, men vi er også videre og har fokus på semifinalen.

- Jeg har virkelig en god fornemmelse af, at folk slet ikke er mætte overhovedet. Alle er sultne efter tage det sidste skridt, så jeg er ikke bekymret for, at det skal gå galt, siger playmaker Mie Højlund.

Jesper Jensen er enig i, at den mentale forfatning er et aspekt, der skal være styr på, men her hjælper det også, at modstanderen er arvefjenden Norge.

- Det er egentlig ikke noget, vi holder øje med (sulten hos spillerne, red.), siger han.

- Der var rigtig god stemning i går, men efter jeg havde sagt tillykke og kom til at nævne Norge, så kunne man se, at pupillerne blev skærpet. Og så var spillerne lynhurtigt inde på den opgave.

- Så selv om vi er helt vildt glade, for de ting der er sket, så er vi meget fokuserede på at skulle slå Norge.

Spillerne har vænnet sig til at spille for tomme tribuner under det coronaprægede EM. Selv om kulissen stadig ærgrer spillerne, har de ifølge Anne Mette Hansen været gode til at skabe energien selv.

- Der kommer ikke nogen stemning fra tilskuerne, og det er vi meget bevidste om. Vi skal selv komme med det, siger hun.

Om det er nok til at besejre de ellers så suveræne nordmænd, bliver afgjort, når holdene tørner sammen fredag klokken 20.30.

Inden da mødes Frankrig og Kroatien i den anden semifinale.