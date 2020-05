Talenthold skal ruste dansk ishockey til generationsskifte

Et nyt talentlandshold er på vej i dansk ishockey, der fra næste sæson vil samle de bedste hjemlige spillere under 25 år til træningssamlinger og kampe under landstræner Heinz Ehlers' ledelse.

- Vi laver en slags U25-landshold. Nogle af dem, der spiller i den danske liga, har niveau til mere. Men de er lige nu ikke helt gode nok til at spille et A-VM. Dem er vi nødt til at forberede bedre, siger Ehlers.

Kampen for at skabe flere VM-kandidater er en konsekvens af, at landsholdet i de kommende år står over for et uundgåeligt generationsskifte.

Gennemsnitsalderen på det danske hold ved VM i Slovakiet sidste år var den næsthøjeste i turneringen, og 14 ud af de 25 VM-spillere er i dag på den anden side af de 30 år.

Landsholdet bliver i stor udstrækning båret af en gylden generation af spillere, der blev født i anden halvdel af 1980'erne.

Alene årgang 1989 producerede fem NHL-spillere, men det er også et faktum, at talentmassen er blevet tyndere i de efterfølgende år.

- Vi har mistet nogle årgange. Der er ikke kommet nok spillere frem sammenlignet med tidligere, hvor det væltede frem med nye folk hele tiden, siger Heinz Ehlers.

Den succes, som U20-landsholdet har haft med fem år i træk blandt verdens ti bedste nationer, kan endnu ikke aflæses på seniorniveau.

De bedste spillere i de årgange, Nikolaj Ehlers, Oliver Bjorkstrand, Alexander True og Joachim Blichfeld, er tilknyttet hold i Nordamerika og er derfor kun sporadisk til rådighed for landsholdet.

Hovedparten af de øvrige optræder i den hjemlige liga, hvor det kan være svært at få den hårdhed og det tempo i skøjterne, som det kræver at spille et A-VM.

- Når vi ser tilbage på de gode U20-landshold, vi har haft, så savner jeg, at der er flere af spillerne, som har taget et ekstra skridt, siger Heinz Ehlers.

Det er det, ishockeyledelsen nu forsøger at fremtvinge ved at skabe et nyt talentlandshold.

Håbet er at løfte niveauet hos flere af de hjemlige spillere, så de både kan komme i betragtning til VM og til kontrakter med klubber i de store europæiske ligaer.

For selv om alle i dansk ishockey ønsker sig en stærk Metal Liga, har landsholdet brug for profiler, der til daglig spiller på et højere niveau.

- Vi skal have flere, der spiller i KHL eller den svenske eller finske liga. Det vil hjælpe os gevaldigt, siger Heinz Ehlers.

At det er muligt at sende etablerede Metal Liga-spillere videre til udlandet, er blevet bekræftet i de seneste uger.

Her har både Aalborg-backen Anders Krogsgaard og Esbjergs forward Niklas Andersen skrevet kontrakt med Fischtown Pinguins fra den bedste tyske række.

- Det glæder mig helt vildt, og det er den slags eksempler, vi gerne skulle se mange flere af, lyder det fra Heinz Ehlers.