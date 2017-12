Talentfuld skytte forlader Skjern i jagt på spilletid

Men opholdet i den vestjyske håndboldby er ikke gået helt efter planen, og nu står det klart, at den tidligere ungdomslandsholdsspiller kører på sine sidste måneder i klubben.

Venstrebacken Cornelius Kragh var et af dansk håndbolds mest ombejlede talenter, da han i sommeren 2016 forlod nedrykkede Nordsjælland og drog vestpå til Skjern.

- Det kan ikke siges ofte nok: Skjern Håndbold er en enestående klub og et fantastisk sted at være. Men jeg savner at spille fast, og derfor skal jeg videre efter denne sæson, siger Cornelius Kragh i en pressemeddelelse.

Den skudstærke back var i sommeren 2015 med til at vinde VM-sølv med det danske U21-landshold og fulgte op med at lave 150 mål for Nordsjælland i grundspillet i sæsonen 2015-16.

De mange mål kunne dog ikke forhindre, at klubben rykkede ud af den bedste række, og derfor fortsatte han karrieren i Skjern på dansk håndbolds højeste hylde.

En mindre knæoperation satte ham ud af spillet fra start, og siden har den nu 22-årige Cornelius Kragh haft svært ved at tilkæmpe sig en plads på holdet, der i sidste sæson vandt pokalturneringen og var i DM-finalen.

- DM-finalen og pokaltitlen var store oplevelser, og indtil videre tegner denne sæson jo til at blive mindst lige så god med avancement i Champions League og en førsteplads i 888 ligaen.

- Det er utrolig lærerigt at spille med så dygtige holdkammerater, og al den erfaring tager jeg mig med videre, siger Cornelius Kragh.