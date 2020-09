Talentbølge skærper krigen om det unge cykelguld

Cykelløb på topplan er for voksne mænd med fuldvoksen fysik og mange års erfaring fra landevejene.

Gennemsnitsalderen for Tour de France-ryttere har i årevis ligget lige i underkanten af de 30 år, og kun fire af de 176 startende ryttere i dette års udgave er under 23.

Alligevel er sportens højeste niveau, World Touren, i disse år ramt af en ungdomsbølge. En stribe helt unge ryttere har skrevet kontrakt med de store hold, og trenden ser ud til at fortsætte.

- Det handler ikke om at hente unge bare for at hente unge. Holdene leder efter supertalenterne. Morgendagens stjerner. Og det ser ud, som om der kommer mange af dem igennem lige nu, siger Matt Winston, der er sportsdirektør på Sunweb.

Det vakte opsigt, da Quick-Step for to år siden skrev kontrakt med juniorrytteren Remco Evenepoel.

Tidligere var det nærmest uhørt, at de største hold hentede ryttere direkte fra juniorklassen. Men det belgiske supertalent har til fulde levet op til de opskruede forventninger.

Og en del af cykelverdenens ungdomsbegejstring kan givetvis føres tilbage til ham. Ingen hold vil gå glip af den næste Evenepoel.

- Han og flere andre har omgående bevist, at de kunne lave resultater, så hvorfor ikke?, siger Lotto Soudal-manager Marc Sergeant.

Lotto Soudal har i mange år haft sit eget U23-hold for at kunne indfange talenterne - også dem, der endnu ikke var helt klar til øverste niveau.

Navne som Tim Wellens og Tiesj Benoot er på den måde blevet skolet til verdensklasseryttere, men i dag skal man være virkelig tidligt ude, hvis man skal have fat i de unge.

- For et par år siden begyndte andre hold at gøre det samme som os. De gik målrettet efter de bedste unge ryttere. Selv Team Sky gjorde det. Der er meget mere konkurrence i dag, siger Sergeant.

I august underskrev 19-årige Frederik Wandahl en tre år lang aftale med Bora, som gør ham til den yngste danske World Tour-rytter nogensinde.

På grund af coronapandemien har Wandahl knapt nok nået at få hul på seniorkarrieren. Men ledelsen på det tyske hold er alligevel klar til at tage chancen.

- Vi tror, han har en stor fremtid foran sig. Det er vores koncept at hente unge ryttere og få dem til vokse. Det har vi gjort før, og det gør vi også i de kommende år, siger holdets ledende sportsdirektør, Enrico Poitschke.

- I de senere år har vi set, at unge ryttere kan præstere supergodt på højeste niveau med det samme. Det har ændret sig meget i forhold til for 10-15 år siden, påpeger Poitschke.

Det er den danske Trek-sportsdirektør Kim Andersen enig i.

Han mener, at det især er moderne træningsmetoder, der har gjort den nye generation tidligere klar til højeste niveau.

- Man kan se, hvordan og hvor meget juniorerne træner i forhold til tidligere. Det hele er meget mere struktureret. De ved så meget mere om tallene. De ved, at de skal kunne det og det for at være med, siger Kim Andersen.

Trek hentede før denne sæson 18-årige Quinn Simmons direkte fra ungdomsrækkerne.

Den fuldskæggede juniorverdensmester er allerede en velvoksen mand, men det er langtfra alle, der er rustet til at tage kampen op med de voksne i så ung en alder.

- Har man fysikken, kan det være rigtig godt at komme tidligt på World Touren. Men nogle gange kan jeg godt blive bange for, at det går for stærkt.

- Det er et lotteri, om det bliver til noget. Vi kan lige så godt være ærlige at sige, at der ikke er ret mange, der klarer springet direkte fra junior til World Tour. Men det er en billig investering. Og hvis bare halvdelen af dem lykkes, er det sikkert en god forretning, siger Kim Andersen.