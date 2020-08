Tætte kæder og stærk defensiv skal give FCM CL-succes

Det var ikke ligefrem en drømmelodtrækning, FC Midtjylland fik i bestræbelserne på at kæmpe sig vej til et historisk Champions League-gruppespil.

I seks af de syv seneste sæsoner har klubben fra det nordlige Bulgarien slået sig vej frem til et europæisk gruppespil - to gange i Champions League og fire gange i Europa League.

Derfor ved FCM-træner Brian Priske også godt, at holdet ikke er favoritter, og at en disciplineret indsats onsdag aften er nødvendig, hvis avancementet skal sikres.

- Vi skal langt henad vejen gøre det, som vi også i Superligaen har været gode til mod nogle af de vanskeligere hold, siger han.

- Uanset om vi presser højt eller står lidt lavere, så skal vi være sindssygt kompakte og have meget kort afstand mellem vores kæder.

Ludogorets har en del udenlandske profiler fra især Brasilien, men også fra Afrika. De besidder en del power og fart, som FCM skal være i stand til at tøjle.

- Vi skal kunne flytte fødderne ekstremt hurtigt, for det går lige en tand hurtigere i Europa, lyder det fra Brian Priske.

Over for klubbens hjemmeside tilkendegiver FCM-anfører Erik Sviatchenko også, at den defensive struktur er nøglen til sejren, som vil bringe holdet i tredje kvalifikationsrunde til Champions League.

- Kollektivet skal fungere til yderste fingerspids, og individuelt skal vi løfte os til det højeste niveau, siger han.

- Det er vigtigt at være stærk defensivt og holde nullet så lang tid som muligt. Offensivt handler det især om skarphed.

Et nederlag vil sende FCM over i kvalifikationen til Europa League-gruppespillet.

Opgøret afvikles over én kamp, som altså foregår på bulgarernes hjemmebane, som dog vil have tomme lægter som følge af coronarestriktionerne udstukket af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa.)