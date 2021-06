Tætpakket kalender går ud over kvaliteten

EM i år, VM næste år og så EM igen om tre år. Læg dertil planer om et større verdensmesterskab for klubber, en Champions League-udvidelse med langt flere kampe og overvejelser om VM hvert andet år.

Det får flere fodboldstjerner til at slå i bordet.

I et interview med The Times beskrev Bayern München-stjernen Robert Lewandowski før EM, hvordan de mange kampe slider på fysikken.

- Mange glemmer, at vi er mennesker. Vi er ikke maskiner. Vi kan ikke spille hver dag og levere vores bedste.

- For fodbold og for unge spillere bliver det et stort problem at blive på toppen i mange år, for nu og måske de næste to år bliver det ekstremt med utroligt mange kampe, sagde han.

Angriberen er en del af Polens EM-trup. Forinden havde han haft en historisk god sæson i Bundesligaen, hvor han slog målrekord med 41 scoringer.

Sæsonen blev afviklet på færre måneder end normalt på grund af coronaforsinkelser, og pauserne mellem kampene i ind- og udland var korte.

Måske et forvarsel om, hvad der venter som mere permanent tilstand med de mange planlagte udvidelser.

De mange kampe på højeste niveau går ud over kvaliteten, mener tidligere fodboldspiller Michael Laudrup.

- Man skal huske, at der er en grænse for, hvad spillerne kan klare, for ellers falder niveauet. Hvis for mange af de bedste spillere lige skal have en kamp mere. Og en kamp mere. Lige pludselig er der fem kampe, hvor Lionel Messi eller Robert Lewandowski ikke er med, og så falder niveauet.

- Så synes vi ikke, at det er lige så spændende, så vi bliver nødt til at beskytte de bedste spillere. Det gør vi altså ikke ved at putte flere kampe ind, siger Laudrup, der arbejder for Viaplay under EM.

Spillerforeningen Fifpro talte sig for to år siden frem til, at Tottenhams Son Heung-min på lidt over et år kom op på 78 kampe på tværs af alle turneringer, og flere andre nåede op i omegnen af 70 optrædener.

Ifølge Magni Mohr, der er professor i elitefodbold på Syddansk Universitet og forsker i arbejdsfysiologi, har udviklingen de seneste årtier kun peget i én retning.

- Det er helt overdrevet, hvor meget fodbold har ændret sig. Tiden, man bruger på at træne og spille kamp, er næsten tredoblet de seneste 20 år, siger han.

- Samtidig har spillet ændret sig markant. Vi ser for eksempel i Premier League, at det bliver mere intenst for hvert år. Der kommer flere højintense løb og flere sprinter.

De mange timer på banen betyder selvsagt mindre tid til at restituere. Og flere kampe fører til flere skader.

Til gengæld er klubberne blevet bedre til at tage vare på spillerne.

- Parallelt med udviklingen er der sket det, at der er kommet langt mere forskning, og man er mere bevidst om, hvordan man skal træne, leve, spise og sove. Alle hold har strategier for restitution, og man er blevet bedre til at håndtere spillerne, siger han.

Ud fra en gennemgang af fodboldhistorien har Magni Mohr sammen med en række andre forskere kigget på, hvordan fodbolden ventes at se ud i 2030.

Han vurderer blandt andet, at coronatiltaget med fem udskiftninger er kommet for at blive. Derudover kan man forvente bredere trupper, mens skadeshistorik vil blive en endnu vigtigere del af rekrutteringen.

- Det er ufatteligt svært at træne og konkurrere så meget, hvis du har en tilbøjelighed til at få skader, siger han.

Ved det igangværende EM spilles i alt 51 kampe. Et landshold kan maksimalt nå op på syv kampe.