Tæt tåge ødelægger Schumachers søns Formel 1-forsmag

Alle kørerne var klar i garagen, da uret startede til halvanden times fri træning, men tæt tåge betød, at det var umuligt for lægehelikopteren at komme i luften.

Ifølge Formel 1's regler skal den være i luften og klar til at hjælpe, såfremt der sker uheld. Ellers kan der ikke køres.

Mick Schumacher har imponeret stort de seneste år i klasserne under Formel 1 for Prema Racing, som har tætte bånd til Ferrari.

I 2018 blev han verdensmester i Formel 3, rykkede op i Formel 2, hvor han i denne sæson sikrede sig mesterskabet.

De flotte præstationer førte til, at Schumacher havde fået lov til at køre den første af fredagens to træninger for Alfa Romeo, der kører med Ferrari-motor, forud for søndagens grandprix på Nürburgring.

Men han kom aldrig på banen ligesom resten af feltet, og dermed løb den lille forsmag på, hvad der kan vente i fodsporene på den berømte far, ud i sandet.

Hos Haas havde unge Callum Ilott fået Romain Grosjeans bil til fredagens første træning efter at have imponeret med sin andenplads efter Schumacher i Formel 2-mesterskabet. Men også han måtte se Formel 1-debuten fortone sig i tågen.

Han kunne i stedet nyde lidt tid i garagen med Kevin Magnussen, mundbind og resten af holdet.

Såfremt vejret tillader det, køres den anden træning fra klokken 15.