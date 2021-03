Tæt program får golfens verdensetter til at droppe OL

Den lange rejse til og fra Tokyo sammenholdt med et tæt program på PGA Tour har fået verdensranglistens nummer ét i golf, Dustin Johnson, til at droppe sommerens OL i Japan.

- Det ligger midt i et tæt turneringsprogram for mig, så derfor har jeg hele tiden været tvivlende omkring det, siger Johnson.

- Det er en lang rejse, og jeg mener, at WGC (World Golf Championships, red.) er i ugen lige efter. Og British Open ligger et par uger før.

- Der vil være meget rejseaktivitet, på et tidspunkt hvor jeg mener, at jeg har brug for at fokusere på opgaverne på PGA Tour, tilføjer han.

Golfturneringen ved OL indledes 29. juli. Det er 11 dage efter den afsluttende runde ved major-turneringen British Open.

USA har fire pladser i OL-turneringen til sommer, og med aktuelt 11 amerikanere i top-15 på verdensranglisten er der rift om de fire billetter.

Formelt var Dustin Johnson altså ikke udtaget til OL endnu, men med en solid føring i toppen af verdensranglisten skulle meget gå galt, hvis ikke han ville blive blandt de fire udtagne.

Den forsvarende Masters-vinder fortæller, at grundet det meget tætte program har han ikke for alvor givet OL meget overvejelse.

- Jeg har egentlig ikke tænkt meget over, hvorvidt jeg burde spille eller ej. Jeg har bare ikke meldt mit kandidatur, forklarer han.

- Havde der været mere tid mellem turneringerne, og man ikke skulle flyve helt fra Tokyo til Memphis for at spille WGC med det samme, så havde jeg helt sikkert overvejet det mere.

Det coronaudskudte sommer-OL afvikles fra 23. juli til 8. august.