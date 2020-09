De danske landsholdsspillere får travlt i den kommende sæson ligesom kollegerne i resten Europa. Men Uefa forlænger muligheden for at give spillerne flere pauser.

Tæt program får Uefa til at genindføre fem udskiftninger

Både klub- og landstrænere i Europa kan også i den igangværende sæson få lov til at foretage fem udskiftninger per kamp.

Det har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet på et møde torsdag, hvor eksekutivkomitéen var samlet for at drøfte og vedtage flere regler, som især relaterede sig til coronapandemiens udfordringer.

Reglen om fem udskiftninger kommer til at gælde for alle landsholds- og klubturneringer i sæsonen 2020/2021.

Det sker, fordi den lange coronapause tidligere i år har udsat mange kampe, der skal afvikles i en særdeles komprimeret kampkalender i denne sæson.

Dermed er den danske landstræner Kasper Hjulmands bønner blevet hørt.

Efter landskampen mod England for nylig i Nations League, hvor holdene kun måtte foretage tre udskiftninger, sagde han:

- Det er meget underligt, at vi ikke har fem udskiftninger. Jeg ved også, at englænderne har det på samme måde, for Gareth Southgate har været ude at sige, at vi virkelig mangler at må bruge fem udskiftninger under kampene, som ligaerne implementerer igen nu.

Det er lige nu, vi virkelig har brug for at må bruge fem udskiftere, lød det fra Hjulmand.

Nu får han muligheden for at foretage de ønskede fem udskiftninger i resten af sæsonen, hvor Uefa også har tilladt, at holdene må have 23 spillere med til kampene, så udskiftningsbænken rummer flere muligheder.

Derudover fik Uefa på mødet torsdag lagt en plan for afviklingen af landskampene i denne sæson. Den skal nu godkendes af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).