Tæt kampprogram skal hjælpe Eriksen væk fra Inters bænk

Det er en uvant situation for den danske kreatør, som satser på mere tillid, når Inter frem til jul skal spille i både midtugen og weekenderne.

- Jeg håber da så sandelig ikke, at jeg skal sidde på bænken hele efteråret. Det er i hvert fald ikke min intention. Og jeg håber heller ikke, at det er klubben eller trænerens intention.

- Der kommer utrolig mange kampe på kort tid, og nu har vi jo også tre landskampe på en samling, og det i sig selv er vildt.

- Champions League begynder, når vi kommer tilbage i klubberne, så der er rigtig meget fodbold, der skal spilles, så jeg er sikker på, at jeg nok skal få mine minutter. Så handler det bare om at få flere, end folk udefra og jeg selv forventer lige nu, siger Christian Eriksen.

Landstræner Kasper Hjulmand er af samme opfattelse.

- Jeg har set kampprogrammet, og der er virkelig, virkelig mange kampe, så jeg er sikker på, en spiller med Christians kvaliteter nok skal få sine minutter. Så lige nu er jeg ikke bekymret for ham, siger landstræneren.

Eriksen kan ikke huske at have været i en lignende situation tidligere i karrieren.

- Jeg står et sted, hvor jeg måske ikke rigtig har stået før på et klubhold. Jeg fik en fin start, efter jeg kom til Inter i januar, og jeg prøvede at vise mig frem der. Så kom coronapandemien, og hvad der nu er sket, og så er det gået lidt op og ned.

- Folks tankegang og forventninger til mig som spiller er, at jeg spiller og er afgørende i hver kamp, og det har ikke været tilfældet. Derfor kigger folk udefra anderledes på mig nu, siger fynboen.

Som etableret spiller på topplan gennem ti år er det underligt pludselig at have reservestatus, og det tærer på Eriksens tålmodighed, når han tidligere har leveret store præstationer i for eksempel Champions League og ved VM.

- Selvfølgelig bliver man mindre tålmodig, når man har erfaring og har prøvet forskellige ting. Om man er 20 år, 28 år eller i 30'erne, så gider man ikke sidde på bænken - i sidste ende er det altid ufedt at sidde på bænken, siger danskeren.

Transfervinduet lukkede i mandags, og på rygteplan blev Eriksen sat i forbindelse med et skifte tilbage til Premier League. Selv fortæller han, at han ikke havde konkrete tilbud at forholde sig til.

- Jeg hørte ikke noget fra min agent, og hvis der havde været noget omkring mig, så ville jeg have hørt det fra ham eller fra klubben, men der var ikke noget.

- Jeg har efterhånden vænnet mig til, at der bliver skrevet en masse i pressen. Hvad der er sandt og ikke er sandt, kan jeg ikke svare på. Jeg ved kun, hvad jeg har fået fortalt, og der var ikke noget konkret overhovedet.

- Så i mandags var bare en dag som alle andre for mig, for der skete jo ikke noget, selv om det var en voldsom dag for andre set udefra, siger Eriksen.