Taekwondoudøvere kæmper om DM-guld hjemme i stuen

For selv om det ikke er muligt at samle udøverne til et stævne, vil Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) alligevel afholde DM i poomsae, som er den tekniske variant af taekwondo.

Sportens verden ligger stille, mens coronavirus hæger, men nogle idrætsgrene tager utraditionelle midler i brug for alligevel at få afviklet konkurrencerne.

I stedet for at mødes i en hal, skal deltagerne optage en video, hvor de udfører øvelser derhjemme.

12. april vil et panel af dommere vurdere præstationerne for at kåre en dansk mester. Der er ikke tale om en aprilsnar, fastslår forbundet ved udsendelse af pressemeddelelsen.

- I praksis betyder det, at deltagerne som vanligt vil blive bedømt af officielle, diplomuddannede dommere, men at udøverne - hjemme fra eget stuegulv - skal fremvise to bevægelser (taegeuk og poomse), som er optaget på video og uploadet til stævnets Facebook-gruppe inden stævnets afholdelse, siger DTaF-formand Søren Holmgård Knudsen.

I poomsae kæmper deltagerne ikke mod en direkte modstander, men konkurrerer om at udføre forskellige øvelser bedst muligt.

Initiativtager Metin Aydin, der er formand for Aarhus Syd Taekwondo, håber, at projektet vil appellere til en bredere skare af deltagere.

- Vi tror, at onlinestævnet vil give de taekwondoudøvere, som ikke normalt vover springet ud i stævnedeltagelse, lyst til og mulighed for at medvirke i et stævne uden at have for mange "sommerfugle i maven".

- Det er nemlig alle, der har en gyldig DTaF-licens, som kan deltage i onlinestævnet, siger han.

Et ordinært DM afvikles over tre runder i form af indledende runde, semifinale og finale. I onlineudgaven skal deltagerne kun vise deres evner én gang, nemlig på den video, de sender ind til dommerne.

Det er første gang, Dansk Taekwondo Forbund afholder konkurrence på video, men et lignende arrangement blev afviklet i Irland i den forgangne weekend.