Taekwondokæmper får para-hæder efter store comeback

EM-guld, VM-bronze og en førsteplads på verdensranglisten var en stor del af årsagen for komitéens valg, men bag de overskrifter gemmer sig en endnu større præstation.

Efter syv måneders skadespause gjorde Lisa Kjær Gjessing comeback ved VM i parataekwondo i februar 2019.

Et brud på højre arm kostede Lisa Kjær Gjessing deltagelsen i VM-semifinalen og tvang hende til at tage til takke med karrierens første bronzemedalje oven i endnu et langt genoptræningsforløb.

Da hun for anden gang i 2019 gjorde comeback, var det med manér. Først med en imponerende sølvmedalje ved den paralympiske testevent i Tokyo, hvor kun britiske Amy Truesdale fra en tungere vægtklasse var bedre.

Ved EM i november var Lisa Kjær Gjessing tilbage på toppen, da hun i overlegen stil sikrede sig både guldet og en dansk kvoteplads til de Paralympiske Lege i Tokyo til august.

Elitechef i Parasport Danmark, Michael Møllgaard Nielsen, kalder Lisa Kjær Gjessing "en fremragende ambassadør for parasporten".

- Hendes resultater i 2019 vidner ikke bare om sportslig klasse, men også om en anselig fighterevne, målrettethed og professionalisme, siger Michael Møllgaard Nielsen og fortsætter:

- Lisa formår som få at balancere familie- og arbejdsliv med et brændende ønske om at holde sig helt på toppen af international parataekwondo, hvor konkurrencen fra yngre konkurrenter skærpes konstant.

- Trods modgang i form af to lange skadespauser på to år har hun i 2019 sat en klar streg under, at hun er i en klasse for sig. Jeg glæder mig enormt meget til at følge hende, når hun får paralympisk debut i Tokyo til sommer.

I forbindelse med torsdagens kåring blev hun således udtaget til det kommende PL. Det samme blev atletikudøverne Daniel Wagner og Kristel Walther.

Wagner var også blandt de fem nominerede til Årets Para-atlet 2019. De tre andre var bordtennisspilleren Peter Rosenmeier, landsholdet i kørestolsrugby og dressurrytteren Tobias Thorning Jørgensen.