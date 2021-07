Tadej Pogacar tog hævn for rivalers pres: Jeg gik all-in

På fredagens etape af Tour de France måtte Tadej Pogacars UAE-hold på hårdt arbejde, da mange af de andre klassementhold sendte stærke navne med i udbrud for at presse favorittens hold.

På pressemødet bagefter lagde sloveneren ikke skjul på, at ud over at det også var dejligt for hans klassementkamp, så var der også en smule hævn gemt i magtdemonstrationen.

- Det var måske lidt payback fra i går (fredag, red.), lyder det fra Pogacar.

- Efter i går hvor alle kørte imod os, så jeg gik all-in for at lave et hul. Alle vil prøve at hente tid på mig, og i dag havde jeg mulighed for at tage tid, så jeg angreb. Det er det bedste forsvar.

Han fortæller, at han havde fornemmet, at flere af Ineos' store profiler ikke var velkørende. Og så stak han kniven ind med angrebet 30 kilometer fra mål.

- På den første af de tre sidste stigninger så jeg, at Ineos-rytterne ikke var på toppen. Jeg så dem snakke sammen, så jeg sagde, at vi skulle forsøge at holde presset.

- På næstsidste stigning forsøgte jeg at knække dem, og det virkede. Og så holdt jeg bare min fart til målstregen, forklarer han.

Pogacar vandt ikke etapen, men han kørte sig eftertrykkeligt i den gule trøje og tog 3 minutter og 20 sekunder til de nærmeste konkurrenter.

Det var han selvsagt svært tilfreds med, men han afviser, at løbet er så godt som afgjort allerede efter første rigtige bjergetape.

- Jeg har ikke dræbt Touren. Der er stadig lang vej endnu, og alt kan ske, mener den 22-årige slovener.

Det kan dog godt være, rivalerne har svært ved at se muligheder for at få skovlen under ham.