Tabt damesingle cementerer kinesisk badmintonnedtur

Men søndag nåede kinesisk badminton et lavpunkt ved All England.

Da den forsvarende mester i damesingle, Chen Yu Fei, sendte et let slag ud af banen på matchbolden i finalen mod Taiwans Tai Tzu Ying, markerede det et lille stykke negativ historie for Kina.

Ikke siden 1995 er den folkerige nation rejst hjem fra All England uden minimum én titel i en af de fem kategorier. Men det skete i år.

Det står i skærende kontrast til 2009, hvor Kina vandt alle fem titler i Birmingham.

Der var to skud i bøssen i søndagens finaler. I damedouble tabte Du Yue og Li Yin Hui klart, og topseedede Chen Yu Fei måtte altså se sig slået af den nu tredobbelte All England-vinder Tai Tzu Ying i damesingle.

Den helt store katastrofe for de sejrsvante kinesere har dog været herrespillerne.

Efter Morten Frosts første triumf i 1982 har de kinesiske herrer taget hele 20 singletitler i turneringen. I herredouble har sejrene været mere sporadiske, men er dog kommet med jævne mellemrum.

I år var der end ikke en kinesisk herrespiller i lørdagens semifinaler. Hverken i herresingle, herredouble eller mixeddouble nåede Kina længere end til kvartfinalerne.

En kæmpe nedtur for nationen - endda i et OL-år, om coronavirusset tillader afholdelse af legene i Japan.

Om coronakrisen, som startede i Kina i slutningen af 2019, har betydet noget, skal være usagt. Men resultatet er stadig langt under vanlig standard, og kineserne må hjem og evaluere.

Til gengæld fik Danmark sin første herresinglevinder i turneringen i 21 år, da Viktor Axelsen strøg til tops.