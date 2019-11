Tårnhøj tennisgeneration truer i toppen

Hvis man som ung tennisspiller skal bryde igennem til verdenstoppen hos herrerne, er det en god idé at måle næsten to meter.

Stefanos Tsitsipas (1,93), Alexander Zverev (1,98) samt Daniil Medvedev (1,98), Matteo Berrettini (1,96), der deltager, måler i snit 1,9625 meter.

I årevis har "Big Four" med Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal og Andy Murray domineret sporten. De måler i snit 1,87.

- Det virker, som om det er fremtiden i tennis, at du er næsten to meter høj, men kan bevæge dig som én på 1,60 meter. Noget tyder på, at tennis udvikler sig i den retning, siger tennisspilleren Frederik Løchte Nielsen.

Den tidligere spiller og træner Michael Mortensen, der nu fungerer som ekspert på Eurosport, er imponeret over de høje spilleres alsidighed.

- Det er imponerende, hvor smidige de er i dag. Selv om de er så høje, er de adrætte og atletiske. Når man tidligere så høje spillere som John Isner og Ivo Karlovic, var deres bevægelser langsomme og omstændige, og de var nemme at udmanøvrere.

- I dag ved spillerne godt, at det er ikke nok at have en god serv. Man behøver alle facetter. Derfor er der ekstrem fokus på fysisk træning og smidighed.

- Hvor træningen tidligere var skabelonpræget, er den nu blevet meget mere tilrettelagt personligt, siger Michael Mortensen, der har trænet Caroline Wozniacki og ført Li Na til French Open-titlen i 2011.

Frederik Løchte, der i 2019 har været træner for det svenske talent Mikael Ymer, bekræfter tendensen.

- Der er sket meget inden for sportsvidenskab i al sport, også tennis. Folk bruger mere tid i fitnessrummet og på behandling end nogensinde før. Spillere, der har overlevet generationer, husker, at der i startnullerne kun blev brugt tid på banerne.

- Nu træner, spiser og sover folk bedre og er i det hele taget mere fornuftige med alt, de gør. Nu er alle mere adrætte, fleksible, kan bevæge sig mere og kan alle mulige mærkelige ting.

- Når alle så kan det samme, er det powertennis, der belønnes, og de højeste har bare en tendens til at serve bedst og slå hårdest, forklarer Frederik Løchte.

Powertennis har fået bedre vilkår på grund af forbedret teknologi.

- Der er sket en stor udvikling med teknologien med ketsjere og strenge, så du kan nærmest slå så hårdt, du vil, og boldene går alligevel ind i modsætning til for 30 år siden, siger Løchte.

- Derfor ser man ikke så mange spillere træne det finurlige, fordi det handler om at slå så hårdt som muligt først. Så det er klart, at hvis du er 1,95, bevæger dig godt, kan slå igennem lydmuren og server godt, så har du en god chance for at klare dig godt.

Der kan dog stadig være plads til det mere finurlige spil, håber Løchte og påpeger, at Djokovic, Federer og Nadal fortsat er de tre mest dominerende skikkelser og indtil videre har formået at holde den unge generation bag sig.

- Der er kommet en modreaktion med en mere oldschool tankegang. Roger lagde sit spil om og begyndte at gå mere til nettet med succes, så måske kan der være plads til mere klassisk spil og ikke kun tjubang-tennis.

- Roger, Rafael og Novak burde jo ikke være de bedste stadig, men når de unge ikke er brudt igennem til top-3, er det måske fordi de unge alligevel mangler noget tennisforståelse.

- Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der sker, når den gamle generation stopper, siger Løchte.

Han frygter dog ikke, at tårnhøje spilleres tjubangtennis skræmmer tilskuerne væk.

- I moderne sport tror jeg, at det handler mindre og mindre om spillet, så længe store personligheder kan tiltrække tilskuere.

Heller ikke Michael Mortensen er bekymret.

- Jeg er overbevist om, at tennis hele tiden vil bevæge sig i en positiv retning rent teknisk.

- Jeg frygter ikke, at det bliver for servebetonet, fordi de bedste returnerer så godt. De høje vil mestre alle facetter og kan også spille finurligt, vurderer Mortensen.

Sæsonfinalen åbner med to kampe i Björn Borg-gruppen søndag. Klokken 15 skal Novak Djokovic møde Matteo Berrettini. Klokken 21 gælder det Roger Federer mod Dominic Thiem.

Mandag gælder det så André Agassi-gruppen, der tæller Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev og verdensetteren Rafael Nadal.