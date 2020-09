Tålmodig Bernal sparer på krudtet til tredje Tour-uge

Men colombianeren slår fast, at hans angreb på de øvrige favoritter primært kommer til at foregå i tredje uge.

For det første er han på det tidspunkt formentlig kommet helt op i gear efter at have været plaget af en rygskade. For det andet er det i tredje uge, man finder de virkelig lange og høje stigninger, som Bernal mestrer bedre end de fleste.

- Vi er nødt til at være tålmodige. Det bedste scenarie er at nå tredje uge i den bedst mulige position og så forsøge at indhente det forsømte på de lange opkørsler i den uge, siger Bernal.

Han kunne se en af sine formodet hårdeste rivaler til den samlede sejr, Primoz Roglic, tage vigtige bonussekunder med etapesejren på tirsdagens 4. etape.

- Det er aldrig godt, når klassementryttere vinder nogle sekunder, siger Bernal.

- Men det var en god mulighed for at se, hvordan de øvrige toprivaler ser ud. Jeg var glad for at komme i mål sammen med dem, for det var en virkelig hård stigning.

- Vi skal være så friske som muligt til den tredje uge. Alle 21 etaper har betydning, fastslår Bernal.

Det er ikke uvant for ham at spare på krudtet til sidst i et løb. Da han sidste år vandt Tour de France, tog han først den gule førertrøje på tredjesidste etape.