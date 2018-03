TV3 tager spyttende fodboldekspert tilbage på skærmen

Efterfølgende har Carragher beklaget sin opførsel over for familien, der var målet for det flyvske mundvand.

Derfor har tv-kanalen besluttet, at han skal fortsætte som Champions League-ekspert, oplyser MTG Sports direktør Peter Nørrelund på TV3's hjemmeside.

- Jamie har undskyldt over for den pågældende familie, som han også er i dialog med, da de nu også står i en ærgerlig situation, hvor de blandt andet bliver chikaneret på de sociale medier.

Carragher spyttede gennem et nedrullet bilvindue, da han følte sig provokeret af personerne i bilen ved siden af.

En af passagerne i bilen filmede episoden, der efterfølgende blev en stor historie i England.

- Det er en rigtig træls historie, men når det er sagt, så mener jeg ikke, at en enkelt fejltagelse skal have så alvorlige konsekvenser, at vi ikke længere kan have Jamie Carragher med på holdet.

- Derfor er han tilbage på fodboldbanen for TV3, når der spilles kvartfinaler i starten af april. Hvilke kampe, han vil være til stede ved, beslutter vi fredag, når vi kender lodtrækningen, siger Peter Nørrelund.

Mens Carragher altså er taget til nåde i Skandinavien, er han foreløbig suspenderet i resten af sæsonen hos sin engelske arbejdsgiver Sky Sports.

- Hvad Sky Sports gør, er jo deres helt egen sag, og jeg kan forestille mig, de sidder med nogle meget tunge overvejelser i forhold til hele denne her sag.

- Men der er bare en gradforskel, når det kommer til at arbejde for en skandinavisk broadcaster og så for en engelsk.

- Og når det så ovenikøbet er Englands to største klubber, der er involveret, så er det klart, der er store følelser på spil, siger Peter Nørrelund.