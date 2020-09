TV3 Sport fyrer Peter Graulund efter spillermøde

TV3 Sports seere kommer ikke længere til at kunne høre og se Peter Graulund kommentere og levere analyser i forbindelse med fodboldkampe.

Tidligere onsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at Graulund, der er registreret som fodboldagent, har holdt et møde med fodboldagent Mikkel Beck og FC Nordsjælland-spilleren Magnus Kofod Andersen.

- Jeg kan bekræfte, at vi øjeblikkeligt stopper samarbejdet med Peter Graulund. Det skyldes manglende tillid imellem os, siger Kim Mikkelsen til avisen.

For nylig dukkede Peter Graulund ligeledes op på Instagram på et billede sammen med AaB-spilleren Marcus Hannesbo. Det skete i forbindelse med, at Hannesbo havde underskrevet sin første professionelle kontrakt med den nordjyske klub.

Hannesbo takkede Peter Graulund for eks-angriberens støtte, da Hannesbos agent, Mikkel Beck, ikke kunne være til stede.

Graulunds ageren er ikke foreneligt med jobbet som fodboldekspert, siger sportschef i Nent Group, selskabet bag TV3 Sport, Kim Mikkelsen, til Ekstra Bladet.

- Peter Graulund skulle aldrig have sagt ja til at hjælpe sin ven Mikkel Beck i dette særlige tilfælde. Det tror jeg godt, at han ved nu. Det var naivt og dumt.

Peter Graulund siger til B.T., at han accepterer Nent Groups beslutning, men at fyringen er en overreaktion.

- Jeg har respekt for, at der er nogle chefer, der skal vurdere, om vi skal fortsætte samarbejdet eller ikke. Jeg synes jo, det er en overreaktion, men det er desværre sådan, det er, og jeg accepterer deres beslutning. Jeg kan ikke gøre ret meget andet, siger han til B.T.

Peter Graulund stoppede karrieren som fodboldspiller i 2012 efter ophold i Vejle, Brøndby, tyske Bochum, AGF og Helsingborg. Kort efter begyndte han som fodboldekspert.