Jesper Jensen bliver ifølge TV2 træner for kvindelandsholdet.

TV2: Jesper Jensen skal træne kvindehåndboldlandshold

Team Esbjerg-træner Jesper Jensen skal afløse Klavs Bruun Jørgensen som træner for kvindelandsholdet.

Ifølge TV2 bliver Jesper Jensen præsenteret som ny træner for kvindelandsholdet i håndbold på et pressemøde mandag.

Han efterfølger dermed Klavs Bruun Jørgensen, som Dansk Håndbold Forbund (DHF) afbrød samarbejdet med 8. januar ovenpå den skuffende VM-slutrunde i Japan.

Mandag morgen indkaldte DHF til et pressemøde, hvor man præsenterer den kommende landstræner. Det sker klokken 12.30 i Kolding.

Jesper Jensen er aktuelt træner for Team Esbjerg.

TV2 erfarer, at DHF har ført samtaler med mindst fire forskellige træner.

Ud over Jesper Jensen drejer det sig om den tidligere ungarske landstræner Kim Rasmussen, den nuværende træner for TTH Holstebros herrehold, Patrick Westerholm, og den nuværende Molde-træner og tidligere hollandske landstræner Helle Thomsen.

TV2 Sport har tidligere erfaret, at de tre øvrige er blevet fravalgt, og nu skulle det altså ligge fast, at Jesper Jensen er valgt til.

Han indledte trænergerningen hos kvinderne i Vejen i 2013 og fortsatte året efter i et trænerjob hos herrerne i Aalborg Håndbold. I 2017 blev han så træner for kvinderne i Team Esbjerg.

Som landstræner kommer han til at afløse Klavs Bruun Jørgensen, der nåede at være landstræner fra 2015 og indtil begyndelsen af 2020.

Han stod sidste gang i spidsen for holdet ved VM i december, hvor det blev til en skuffende placering som nummer ni. Resultatet betød, at de danske håndboldkvinder ikke deltager ved sommerens OL i Tokyo.

Kvindelandsholdet samles midt i marts for første gang siden VM i december. Målet har været at have træneren på plads inden da. Det fortalte sportschef Morten Henriksen i sidste uge.

Tilbage i januar sagde Henriksen til DR, at han havde en liste med "mere end en kandidat og færre end ti". På listen var der også udenlandske trænere.