TV 2 ændrer VM-dækning efter Chris Ankers dødsfald

Søndagens dækning af cykel-VM kommer til at foregå fra Danmark i stedet for Belgien, oplyser TV 2.

Når herrerne søndag skal køre enkeltstart ved VM i Belgien, vises det som så ofte før på TV 2. Men dækningen bliver ikke, som den plejer at være.

Grundet lørdagens tragiske begivenhed, hvor TV 2's cykelekspert Chris Anker Sørensen omkom efter at være blevet påkørt på sin cykel i Belgien, sender stationen søndag fra studiet i Danmark.

TV 2 har ellers som vanligt et stort hold til VM for at dække løbet, men alle medarbejdere har fået fri søndag.

- Vi har sagt til alle vores folk i Belgien, at de ikke skal arbejde i morgen (søndag, red.). Vi klarer dækningen hjemme fra Odense, siger John Jäger, chefredaktør på Håndbold og Cykling hos TV 2 Sport, til tv2.dk.

Den tidligere cykelrytter blev 37 år.

TV 2 oplyser også, at alle medarbejdere på dækningen i Belgien er blevet tilbudt krisehjælp. Alle har også fået besked på, at det er op til dem selv, om de vil blive eller rejse hjem.

Chris Anker Sørensen nåede som rytter at køre 12 grand tour-løb, herunder Tour de France fem gange.

Han kørte det meste af karrieren for Bjarne Riis' Saxo Bank-hold, inden han i 2016 kørte en sæson for franske Fortuneo-Vital og afsluttede tiden som aktiv med to år hos det danske Riwal-hold i 2017 og 2018.

Det var samtidig her, han indledte karrieren som tv-ekspert hos TV 2. I den rolle nåede han yderligere fem ture til Tour de France, inden en belgisk træningstur tog livet fra ham.