TTH vinder drama og er klar til pokalfinale mod GOG

I lørdagens anden semifinale i Final 4-stævnet sejrede TTH i egen arena med 26-25 over Ribe-Esbjerg efter et drama i slutfasen.

Søndagens finalemodstander, GOG, havde forinden vundet overraskende komfortabelt med 32-23 over Aalborg Håndbold.

I den anden semifinale var TTH på vej mod en sikker sejr, men det lykkedes for Ribe-Esbjerg at skabe vild spænding om udfaldet i slutfasen, og sejrsmålet faldt med et sekund tilbage.

Ribe-Esbjerg havde kontakt til stillingen 10-11, men TTH sluttede første halvleg godt af og gik til pausen foran med 15-11.

Da Ribe-Esbjerg heller ikke fik sat prop i forsvaret fra starten af anden halvleg, kaldte træner Ryan Zinglersen til timeout efter seks minutter ved stillingen 13-18, og selv om holdet fik stabiliseret spillet, var TTH for stor en mundfuld.

I en stemningsfyldt arena tog TTH godt vare om sit forspring, og det lignede en komfortabel sejr, indtil holdet pludselig løb ind i en scoringstørke på mere end fem minutter.

Ribe-Esbjerg forsøgte sig med syv mod seks-spil uden målmand og formåede efter denne devise at spille fløjene frie til reduceringerne 20-24 og 21-24. Da det kort efter blev 22-24 på et straffekast, var spændingen tilbage.

Ribe-Esbjerg angreb flere gange for at reducere til minus et mål, men blandt andet stolpen stod i vejen, før man scorede til 24-25 i det næstsidste minut.

TTH lignede et hold i panik og missede chancen for at afgøre sagen i sidste minut, så Ribe-Esbjerg i stedet fik 20 sekunder til at angribe for et udlignende mål.

Det faldt med omkring fem sekunder tilbage til 25-25, men Ribe havde spillet syv mod seks uden målmand, så TTH's Vignir Svavarsson kunne nå at score i det tomme mål til slutresultatet.

Dermed fik tilskuerne alt det drama, som udeblev i den første semifinale.

Søndagens finale begynder klokken 16. Forinden har Aalborg og Ribe-Esbjerg spillet om tredjepladsen.